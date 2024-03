Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a pus in dezbatere publica zilele trecute un proiect de Ordonanța de Urgența care le permite primarilor și președinților de Consilii Județene sa schimbe partidul fara a-și pierde funcția. Schimbarea trebuie facuta cu cel mult 60 de zile inainte de alegerile din 9 iunie. Primarii…

- Potrivit modificarile propuse, singura restricție privind migrarea de la un partid la altul este ca schimbarea sa fie anunțata cu cel puțin 60 de zile inainte de data alegerilor.„Art. 33. (1) In anul 2024, incetarea de drept a mandatului primarului in condițiile art. 160 alin. (1) lit. h) din Ordonanța…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca este „destul de ciudat sa ai un an cu toate tipurile de alegeri”, așa cum este 2024, dar a afirmat ca tinta PSD este sa castige toate scrutinele. In orice scenariu, liderul social-democrat afirma ca PSD va avea propriul…