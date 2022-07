Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul David Popovici a castigat medalia de aur la Campionatele Europene de Natatie pentru juniori de la Bucuresti in proba de 50 metri. Popovici a terminat cursa in 20 de secunde si 16 sutimi. Romania a mai obtinut cinci medalii la CE de natatie pentru juniori: aur la 200 m liber masculin prin David…

- Incepand cu data de 1 iulie, cei care circula cu autobuzul in București și in județul Ilfov vor avea voie sa calatoreasca impreuna cu animalele de companie. Decizia a fost luata la cererea președintelui Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma. „Ilfovul spune DA animalelor de companie in autobuze”,…

- Partidul Social Democrat i-a cerut liderului de la Neamț, Ionel Arsene, sa se autosuspende din formațiunea politica pana cand procurorii DNA vor finaliza ancheta privind podul prabușit saptamana trecuta. Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca a vorbit cu președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene,…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a simțit din nou copil, de 1 Iunie. El le-a facut copiilor veniți in vizita la Parlament o demonstrație cu trotineta. The post Marcel Ciolacu, din nou copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, o avertizare nowcasting Cod Roșu de furtuna pentru București, valabila pana la ora 18.30. Potrivit meterologilor, indeosebi in jumatatea de est a municipiului, vor fi ploi torențiale ce vor acumula 35 l/mp, iar in ultima jumatate de ora (17.15…

- Coaliția de guvernare nu se poate ințelege cu privire la taxele și impozitele romanilor. In timp ce Marcel Ciolacu, șeful PSD, pledeaza pentru impozitul progresiv, deoarece „aceasta cota unica, nu mai este unica de mult timp”, PNL și premierul, șeful acestei formațiuni, susțin in continuare cota unica. …

- Deținutul, care a fugit din Spitalul Bagdasar-Arseni in aceasta dimineața, a fost prins in zona Pieței Matache din București. Deținutul Adrian Constantin Dinca, condamnat definitiv la 23 de ani și 10 luni de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de talharie calificata, clasat in regim maxima siguranța,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 a avut loc marți dimineața, in Buzau, zona seismica Vrancea, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs marti, la ora 06:33:19, in Buzau, zona seismica Vrancea. Cutremurul a avut loc la adancimea de 138 de kilometri…