Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan se comport de parca ar fi in opoziție. Printr-o postare pe Facebook, colegul de partid al lui Ciuca cearta Guvernul ca nu le da bani profesorilor. Europarlamentarul Rareș Bogdan arata ca este inadmisibil sa nu poți plati salariile profesorilor, dar sa platești…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…

- Sindicaliștii din Invațamant au declarat ca greva generala va continua, in condițiile in care Guvernul nu i-a chemat la negocieri nici vineri, nici sambata sau duminica. Duminica la pranz, purtatorul de cuvant al Executivului a facut o declarație publica in care a aratat ca sumele ce vor fi alocate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus vineri ca decizia lui Nicolae Ciuca de a nu demisiona de la conducerea guvernului „este corecta”, in actualul context al grevei din invațamant. „Consider ca decizia luata de noi trei este una corecta, ne-o asumam impreuna, impreuna vom continua sa soluționam…

- Guvernul a modificat, in ultima ședința a Cabinetului condus de Nicolae Ciuca, legea dialogului social, deși este greva generala in invațamant și sunt anunțate proteste și din partea personalului medical și al polițiștilor. Guvernul a schimbat, prin ordonanța de uregnța, Legea dialogului social si Codul…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand vom avea un nou Guvern. Rotația guvernamentala va incepe vineri, 26 mai, cand premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia și se va termina marți, 30 mai, cand noul Guvern condus de Marcel Ciolacu va fi audiat in Parlament. Potrivit unor surse, calendarul va arata astfel:…

- Liderii PNL s-au intalnit, marți seara, cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile au avut loc in contextul in care Nicolae Ciuca intenționeaza sa-și depuna vineri mandatul, pentru ca funcția de prim-ministru sa fie preluata de liderul PSD, Marcel Ciolacu. Liderii coaliției de guvernare sunt așteptați,…

- Senatul a adoptat luni legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Proiectele de legi ale Educației au fost trecute pe lista de vot final la Senat, camera decizionala, chiar in prima zi de greva generala in Invațamant. Legea invatamantului…