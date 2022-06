Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a participat joi la deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis astazi un mesaj in deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria, anunta…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a asigurat marți, la Palatul Victoria, pe ministrul Apararii din Republica Moldova, Anatolie Nosatii, de sprijinul Romaniei pentru ca Moldova, Ucraina și Georgia sa devina candidate la admiterea in Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Romaniei l-a primit marți pe ministrul Apararii din R. Moldova Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Premierul Nicolae Ciuca l-a primit marti, 7 iunie, pe ministrul moldovean al Apararii, Anatolie Nosatîi, context în care a reafirmat sprijinul deplin…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca inceperea exploatarii gazelor naturale la Marea Neagra reprezinta un obiectiv esential in demersul de a obtine independenta de aprovizionare fata de gazul rusesc. Premierul a avut marti o intalnire, la Palatul Victoria, cu Eric Faillnet, director al Grupului Carlyle…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut aceasta declarație la conferința de presa comuna cu premierul bulgar, la București și a precizat ca in acest moment nu este cazul pentru o astfel de decizie in cazul romanilor de a parasi Republica Moldova.„La nivelul Ministerului de Externe si al Guvernului am efectuat…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, respectiv impactul crizei din Ucraina. Cei doi oficiali au trecut succint…

- Cei doi oficiali au trecut succint in revista masurile europene in sectorul transporturilor pe fondul actualei crize, iar premierul Romaniei a evidentiat sprijinul solidar si consistent al autoritatilor si al societatii civile in asigurarea cu operativitate a serviciilor gratuite de transport in ajutorul…