- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, este la Seul și spune ca atat el, cat și miniștrii PSD sunt deciși ca alaturi de partenerii sud-coreeni sa construiasca proiecte economice solide și cu impact major asupra economiilor celor doua țari. „Am ințeles azi, la intalnirea cu premierul Republicii…

