Conducerea MApN va crea "conditiile cele mai bune" pentru tinerii care studiaza in licee sau colegii militare, in contextul in care acestia au inceput anul scolar, luni, in conditii de pandemie, a declarat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Noi, conducerea Ministerului Apararii Nationale, va vom crea conditiile cele mai bune pentru a va desfasura activitatea didactica in conditii de siguranta si vom fi permanent alaturi de dumneavoastra pentru a va sprijini", arata ministrul intr-un mesaj transmis de MApN. El aminteste ca de luni 1.200 de tineri incep clasa a IX-a in cele cinci colegii militare…