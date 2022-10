Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, la Sofia, la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia - Bulgaria, ca punerea in functiune a Interconectorului "contribuie in mod semnificativ la diversificarea aprovizionarii cu gaze naturale", informeaza Agerpres.Nicolae…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, ca deficientele in lantul de aprovizionare, in special cu gaz, “create artificial de Rusia”, au impact nu numai asupra Europei, ci si asupra pietelor globale de energie, transmite Trimisul special al Agerpres, Dana Piciu. “Deficientele in lantul de aprovizionare,…

- „Dificultatile generate de Rusia in aprovizionarea cu gaz au impact nu doar asupra Europei, ci creeaza turbulente asupra pietelor internationale si produc costuri ridicate, neasteptate, pentru partenerii nostri din alte parti ale lumii. Orice pas facut pentru a creste pe scara mai larga securitatea…

- Masurile de interventie in regim de urgența ale Uniunii Europene(UE) pe piata de energie vor include si sprijin pentru producatorii de electricitate care se chinuie sa gaseasca suficiente lichiditati pentru a garanta tranzactiile pe fondul fluctuatiilor mari ale preturilor la gaze naturale, transmite…

- Un oficial bulgar a declarat ca pana la finele acestei luni va curge gaz prin interconectorul cu Grecia, ceea ce ne da speranțe și noua pentru ca se deschide o alternativa la gazul rusesc. “Exista progrese in ceea ce privește finalizarea interconectarii cu Grecia. Constructorul s-a angajat sa fie finalizat…

- Marți, 19 iulie, Uniunea Europeana a deschis negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și cu Albania, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ”Este un moment istoric”, a subliniat președinta Executivului european la o conferința de presa ținuta la Bruxelles, avandu-i alaturi…

- Harta energetica a Europei se reconfigureaza. Președintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev și Președintele Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen au semnat la Baku un memorandum privind cooperarea energetica, relateaza IPN cu referinșa la Azertag. Documentul prevede dublarea capacitații Coridorului…

- Europarlamentarul liberal Rareș Bogdan, membru PPE, a susținut un discurs, joi, in Plenul Parlamentului European, de la Strasbourg, de fața fiind Jean Michel și Ursula von der Leyen, alaturi de Maros Sefcovic și de premierul Cehiei, Petr Piala, țara care a preluat președinția