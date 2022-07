Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut, marti, o intrevedere cu ministrul irlandez al Afacerilor externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita in Romania, in cadrul discutiilor subliniindu-se potentialul „consistent” pentru aprofundarea cooperarii bilaterale, in special pe dimensiunea economica. Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterala, situatia din estul Europei, colaborarea sub agenda europeana, abordand teme precum energie si extinderea UE. Pe fondul aprecierii rolului comunitatii romanesti din Irlanda, premierul Ciuca a multumit autoritatilor…