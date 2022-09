Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca a luat act cu ingrijorare de declarațiile lui Vladimir Putin din aceasta dimineața și a subliniat ca Romania iși menține atitudinea echilibrata și va continua sa analizeze cu calm situația.

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a declarat, miercuri, inaintea ședinței de Guvern ca Executivul a luat „act cu ingrijorare” de declarațiile facute de Vladimir Putin in aceasta dimineața cu privire la mobilizarea parțiala . Premierul Ciuca a anunțat ca in continuare va analiza situația cu aliații…

- Rusia va face totul pentru a asigura securitatea in cadrul referendumurilor din republicile Donbas, precum și din regiunile Zaporoje și Herson, și va sprijini decizia pe care o vor lua locuitorii acestor teritorii, a declarat președintele rus Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, marti, ca a discutat cu ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa ce Blue Air a anuntat suspendarea zborurilor. Prim-ministrul a cerut solutii pentru a debloca situatia, pentru ca ”nu putem lasa romanii sa astepte in aeroporturile din care urmau sa vina catre tara”.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale a…

- Vladimir Putin a semnat un decret prin care ucrainenii pot cere obținerea cetațeniei ruse prin procedura simplificata. Documentul publicat luni modifica decrete anterioare prin care procedura simplificata pentru obținerea cetațeniei ruse se aplica numai rezidenților din republicile separatiste Donețk…

- Luni, 11 iulie, Vladimir Putin a semnat un decret care faciliteaza accesul la obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, fiind astfel extinsa o masura care pana acum se aplica doar locuitorilor din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, transmit AFP si Reuters cu referire la Agerpres . „Cetatenii…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…