- In Romania se dezvolta tot mai multe investiții in sectorul agro-alimentar, cele mai multe cu capital autohton, iar acest lucru da incredere ca economia evolueaza in direcția buna, spune, joi, premieurl Nicolae Ciuca, in timpul vizitei in județul Maramureș, anunța Mediafax. Fii la curent cu…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca Romania ramane ”o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori” si ca Guvernul este ”un partener onest al mediului de afaceri. ” Șeful Executivului a precizat ca, de la inceputul anului…

- Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, a declarat ca premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a pierdut „inca o batalie”, iar Romania „romane cu cel mai rușinos ministru al Apararii din Europa. „Generalul Ciuca a mai pierdut o batalie. Azi a discutat cu Vasile Dincu despre singurul domeniu la care, teoretic,…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei internationale a varstnicilor, in care afirma ca problemele seniorilor sunt in atentia Guvernului, cautandu-se solutii pentru readucerea echilibrului necesar in sistemul de pensii.„Intreaga lume isi sarbatoreste astazi seniorii si este firesc…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj Patriarhului Daniel, cu ocazia implinirii a 15 ani de cand a fost instalat in funcție. „In toata aceasta perioada de slujire patriarhala, ati contribuit decisiv la transformarea Bisericii Ortodoxe Romane intr-o institutie dinamica, deplin angajata in viata…

- Premierul Nicolae Ciuca a reactionat, vineri, dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin privind anexarea a patru regiuni ale Ucrainei. Seful Executivului transmite ca Romania continua sa fie aproape de Ucraina, impotriva incercarii Federatiei Ruse de a anexa teritoriul ocupat ilegal si condamna comportamentul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, 8 septembrie, despre situatia energetica, in contextul razboiului din Ucraina, ca, din analiza de pana acum, nu se identifica riscul ca tara noastra sa ramana fara energie.Seful Executivului a precizat, insa, ca trebuie sa fim pregatiti cu ipoteze si…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in sedinta de joi a Guvernului vor fi discutate si recomandarile Comisiei Europene privind reducerea consumului de energie la orele de varf, iar Ministerul Energiei va avea apoi un mandat in acest sens pentru reuniunea ministrilor energiei din UE care va avea…