- Ministrul agriculturii și dezvoltarii rurale, Florin BARBU, a dispus o ancheta a Corpului de control in vederea verificarii legalitații acordarii subvențiilor pentru paludicultura, avand in vedere informațiile aparute in spațiul public referitoare la modalitatea de acordare a acestui nou tip de subvenții.…

- Potrivit informatiilor aparute in presa centrala, Agentia pentru Plati in Agricultura a blocat o cerere de plata de peste 5 milioane de euro intr-o afacere legata de stuful din Delta Dunarii, care acum este cerecetata si de Parchetul European. Potrivit PRO TV, o modificare legislativa promovata de actualul…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu (PSD), a declarat marți seara, la Antena 3, ca spre deosebire de fostul premier Nicolae Ciuca caruia i-au trebuit 12 zile sa inchida greva profesorilor, lui i-au trebuit doar doua zile sa ajunga la un acord cu protestatarii din sectorul agricol.Ministrul…