Ciucă, despre RCA: Guvernul poate interveni să plafoneze preţul „Stiti foarte bine ca Autoritatea de Supraveghere Fiscala e cea care are in responsabilitate toate actiunile de monitorizare, de control a ceea ce se intampla pe piata asigurarilor sociale, respectiv activitatea firmelor de asigurari. ASF este subordonata Parlamentului si, din discutiile pe care le-am avut, rezulta ca in perioada imediat urmatoare conducerea ASF urmeaza sa prezinte un raport de informare in Parlament si sa aiba loc audieri in Legislativ. Discutiile pe care eu le-am avut in calitate de premier cu presedintele ASF au fost indreptate tocmai in a afla daca este nevoie de interventie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RCA 2023. Nicolae Ciuca: Daca va fi nevoie, Guvernul va plafona prețurile la asigurari pentru cateva luni. Ingrijorare in piața Guvernul ar putea interveni prin plafonarea prețului asigurarilor RCA, „daca va fi nevoie”. Declarația ii aparține premierului Nicolae Ciuca. Acesta a precizat ca plafonarea…

- „Este vorba de doua grupuri de la cele doua centrale si ele fac parte din planul de restructurare a Companiei Energetice Oltenia. In momentul in care a inceput criza energetica, odata cu punerea in aplicare a planului de restructurare, a fost nevoie sa venim cu o hotarare de Guvern si sa prelungim perioada…

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca a avut discutii cu presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), institutie subordonata Parlamentului, care i-a transmis ca ASF va veni cu evaluarea finala si propunerile privind situatia politelor de asigurare RCA in Parlament. Seful Guvernului a adaugat…

- „Stiti foarte bine ca Autoritatea de Supraveghere Fiscala e cea care are in responsabilitate toate actiunile de monitorizare, de control a ceea ce se intampla pe piata asigurarilor sociale, respectiv activitatea firmelor de asigurari. ASF este subordonata Parlamentului si, din discutiile pe care le-am…

- Scandal urias pe piata asigurarilor, dupa anuntarea noilor tarife RCA. Pe fondul nemultumirii soferilor fata de majorarile care trec de 40-, liderul PSD Marcel Ciolacu a invocat riscul unui nou faliment de proportii pe piata asigurarilor, iar premierul Nicolae Ciuca i-ar fi cerut explicatii de la seful…

- Proiectele legilor educatiei vor intra, in perioada imediat urmatoare, in avizare la nivelul tuturor ministerelor cu responsabilitate in domeniu, astfel incat, in sedinta de Guvern din data de 23 martie, sa fie aprobate si transmise spre dezbatere si adoptare in Parlament, a anuntat joi prim-ministrul…

- Senatorul Florin Cițu cere demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dupa ce Ciolacu anunțase, fara a oferi probe, un faliment „posibil” al unei companii de asigurari. „Marcel Ciolacu ar trebui sa plece imediat. Șeful PSD-iștilor are datoria sa le spuna URGENT romanilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a facut plangere penala impotriva conducerii companiei Euroins. La fel ca in cazul City Insurance, controalele autoritaților au confirmat informațiile venite din partea confederației transportatorilor. Daca și