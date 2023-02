Stiri pe aceeasi tema

- „A fost un an dificil anul 2022. A fost marcat de amenintari la adresa securitatii noastre in fata carora lumea democratica a avut un raspuns ferm, comun si integrat. Practic cred ca aceasta este esenta a tot ce s-a intamplat in 2022, vointa Ucrainei de a se apara si solidaritatea, unitatea Aliantei…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi seara la Forumul AmCham CEO Business, ca previziunile economice de iarna ale Comisiei Europene situeaza Romania intre primele state europene in ceea ce priveste cresterea estimata a PIB, peste media europeana, si este prezentata o cifra de 2,5%, transmite News.ro.…

- In contextul razboiului care afecteaza Europa, cursa pentru functia de viitor secretar general al NATO a inceput. Jens Stoltenberg a oferit constanta in contextul in care tarile occidentale se grabeau sa ajute Ucraina sa respinga trupele invadatoare ruse. Dar in conditiile in care mandatul sau expira…

- "Salut cea de-a treia declaratie comuna privind cooperarea UE-NATO. Romania sustine cu tarie consolidarea securitatii si prosperitatii spatiului euro-atlantic, pe baza complementaritatii UE-NATO si a unei viziuni comune pentru un viitor pasnic", a scris seful statului in mesajul postat pe Twitter.REamintim…

- "Salut cea de-a treia declaratie comuna privind cooperarea UE-NATO. Romania sustine cu tarie consolidarea securitatii si prosperitatii spatiului euro-atlantic, pe baza complementaritatii UE-NATO si a unei viziuni comune pentru un viitor pasnic", a scris seful statului in mesajul postat pe Twitter.REamintim…

- Dupa un an 2022 cu o creștere importanta, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca, estimandu-se ca PIB-ul real va crește cu aproximativ 2 % in urmatorii ani, din cauza inflației in urcare, a inaspririi condițiilor financiare și a urmarilor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Se preconizeaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 13 decembrie 2022, o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, cu prilejul incheierii, la sfarșitul lunii decembrie, a Președinției cehe a Consiliului UE. In cadrul intrevederii au fost abordate, in principal,…