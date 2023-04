Dupa ce in ultimele zile s-a discutat despre masurile ce urmeaza sa fie luate de oficiali in vederea reducerii cheltuielilor publice, la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, premierul Nicolae Ciuca a facut declarații pe acest subiect. Așa s-a aflat, practic, cam ce plan are Executivul in aceasta privința. „Au fost adresate o serie de […] The post Ciuca anunța ce plan are Guvernul: „Nu facem altceva decat sa reducem si sa amanam acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare” - VIDEO first appeared on Ziarul National .