- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, marti, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ca traim vremuri dificile, in contextul razboiului din Ucraina, si a atras atentia ca „trebuie sa fim pregatiti pentru o criza de durata”, dar si pentru situatia in care aceasta se va extinde „mai aproape de granita…

- „Condamnam ferm invazia masiva din Ucraina, atacurile asupra civililor, incalcand legile și umanitatea.Suntem alaturi de Ucraina. Agresiunile Rusiei au deteminat NATO sa activeze planurile de aparare. Dislocarea forțelor NAT s-a facut pentru prima data intr-un context de aparare colectiva. Vreau sa…

- Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a luat cuvantul pentru alocuțiune: „Incepand cu 24 februarie ne confruntam cu cea mai grava criza de securitate prin invazia ilegala și neprovocata a Rusiei in Ucraina.Ne alaturam vocilor care exprima sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea…