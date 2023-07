Stiri pe aceeasi tema

Sfecla Roșie face parte din aceeași familie cu loboda și spanacul. Frunzele de sfecla au un gust amar și sunt bogate in clorofila. Deși sunt amare, frunzele au o valoare nutritiva mai mare decat radacina de sfecla .

Medicul Radu Crisan, șeful Sectiei I de Pneumologie din cadrul Spitalului de Pneumologie din Iasi, vorbeste despre beneficiile igienizarii cailor respiratorii.

Pastura este poate cel mai valoros produs al stupului, dar si cel mai putin cunoscut. Este un polen modificat cu substante adaugate de harnicele albine si care constituie hrana acestora, in special a larvelor.

Uleiul care trateaza orice eczema și iritație, durerile articulare și reumatice, combate stresul și oboseala

Cum sa beti apa pentru o slabire spectaculoasa. Dieta pentru pierderea kilogramelor in plus, se pot pierde 9 kilograme in 3 saptamani

Daca ai nevoie de o stimulare a producției de celule roșii de sange, bea zilnic cate o cana din acest ceai pentru anemie din urzica și papadie!

Radacina de ghimbir este cunoscuta ca contine numeroase beneficii pentru sanatate. Potrivit multor studii clinice, radacina de ghimbir poate ajuta persoanele care sufera de artrita sau de dureri cronice.

Alerta in Maramureș! Poliția cere ajutorul cetațenilor: Un barbat de 42 de ani este cautat de oamenii legii.foto