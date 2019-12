Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul independent Nicusor Dan a declarat ca din bugetul Primariei Capitalei lipsesc circa doua miliarde de lei, iar pana la sfarsitul anului vor fi taiate sume importante de la Termoenergetica, fostul RADET, si de la Societatea de Transport...

- PUTEREA a semnalat, recent, cateva dintre ingineriile „tesute” la Societatea pentru Servicii de Mentenanța a Rețelei Electrice de Transport „SMART" SA de catre directorul general Florin Alexandru Ionita, omul impus provizoriu la șefia companiei, pe 1 septembrie 2019, de Niculae Badalau și de fostul…

- Nicusor Dan sustine ca a identificat o serie de solutii destul de simple si de clare pentru rezolvarea unor probleme majore ale Bucurestiului, care le dau de furca, de ani buni, tuturor administratiilor locale ale orasului. Nicusor Dan vrea sa candideze ca independent la functia de primar…

- Actrița Rodica Popescu Bitanescu și regizorul Andrei Șerban au fost propuși pentru a fi cetațeni de onoare ai Bucureștiului, pentru cariera remarcabila in teatru, film și regie, hotararea urmand sa fie votata in ședința CGMB de joi, potrivit Mediafax.Consilierii din cadrul Consiliului General…

- Depozitul de deșeuri de la Vidra al celor de la Eco Sud- cel mai important operator de deșeuri din sudul Romaniei, funcționeaza ilegal de mai mulți ani intrucat a fost extins din 2016 pe o proprietate privata, in plus fiind declarat și suprasaturat din anul 2011, ceea ce inseamna ca- in conformitate…

- Candidatul declarat la Primaria Generala, Nicușor Dan, a ajuns sa cheme in judecata locuitorii Capitalei. Pentru prima data in istorie un ONG, Asociația Salvați Bucureștiul, a dat in judecata 70 de proprietari persoane fizice, proprietari de apartamente intr-un bloc. caruia Nicușor Dan vrea sa-i…

- Sistemul de termoficare al Bucurestiului risca sa se prabuseasca in cativa ani, daca nu se fac investitii urgente, inca din acest an. Dezastrul in care se afla sistemul are ca prima cauza haosul...

- Nicusor Dan, candidat in competitia interna a USR pentru primaria Bucuresti, a anuntat ca vrea desfiintarea actualelor sectoare ale Capitalei si restructurarea in functie de ”aspiratiile cetatenilor”. Nicusor Dan a dat ca exemplu locuitorii din Cotroceni (cartier central) si pe cei din Rahova (cartier…