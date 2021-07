Stiri pe aceeasi tema

- Premierul s-a intalnit, vineri, cu primarii Partidului National Liberal din judetul Botosani pentru discuții pe tema proiectelor de investitii. Cițu a subliniat ca, in contextul in care țara dispune de vaccinuri, economia nu ar mai trebui sa aiba de suferit.”Daca ne vaccinam, nu ar trebui sa avem niciun…

- „Doar prin vaccinare putem sa revenim la normalitate. Tot aud in spatiul public discutii despre valul patru. N-ar trebui sa avem aceste discutii, daca ne vaccinam. Guvernul a facut tot ce era posibil sa aducem vaccinul cat mai aproape. Intensificam campania de vaccinare la sat, vom folosi acele caravane…

- Guvernul va lansa astazi o campanie de informare publica privind vaccinarea impotriva COVID-19, ceremonia urmand sa aiba loc incepand cu ora 12.00 la Palatul Victoria, relateaza Agerpres. Anunțul a fost facut marți de premierul Florin Citu, care a spus ca Executivul urmeaza sa adopte masurile de relaxare…

- Guvernul va lansa joi o campanie de informare publica privind vaccinarea împotriva COVID-19, ceremonia urmând sa aiba loc începând cu ora 12,00 la Palatul Victoria, scrie Agerpres. "Joi vom lansa o campanie media pro-vaccinare. Avem aceste voci care sunt peste tot, anti-vaccinare,…

- Florin Cițu a declarat la un post TV ca barurile și cluburile se vor redeschide la interior de la 1 iunie, cel mai probabil la jumatate din capaciate și doar pentru persoane vaccinate. De asemena, premierul a precizat ca ridicarea retsricțiilor de circulație sau faptul ca magazinele revin la program…

- "Am promis ca merg in Vama și acum, ca am ridicat restricțiile de noapte, va spun ca este și un motiv egoist. Pentru ca am ridicat restricțiile de noapte, am promis ca merg, deci acum trebuie sa ma duc neaparat in Vama sa stau toata noaptea. Pana la urma, a ieșit și motivul pentru care am ridicat restricțiile…

- Florin Cițu a vorbit miercuri despre evenimentele-pilot cu public. Premierul a spus ca in funcție de rezultatele acestor teste se vor lua și masuri de relaxare. Dar, „daca nu ne vaccinam, orice scenariu pe care noi il punem pe masa, va fi complicat sa mergem cu el inainte”, a subliniat Cițu.