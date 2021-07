Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi in ședința Executivului o hotarare care prevede donarea a peste 100.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 Republicii Moldova si a peste 10.000 Georgiei. ”Ajutorul umanitar pentru Republica Moldova consta in acordarea a 100.620 de doze de vaccin Pfizer impotriva COVID-19, din…

- "Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare privind acordarea unor ajutoare umanitare, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova si pentru Georgia, in vederea gestionarii epidemiei COVID-19. Ajutorul umanitar pentru Republica Moldova consta in acordarea a 100.620 de doze de vaccin Pfizer BioNTech impotriva…

- Tatiana Zatîc, secretarul de stat care asigura interimatul la Ministerul Sanatații din Republica Moldova, spune ca decizia autoritaților de a procura vaccinul CoronaVac a fost impusa de situația critica în care se afla țara acum doua luni. Potrivit acesteia, în condițiile în…

- Peste 100 de mii de doze de vaccin anti-Covid-19 au fost deja administrate in Republica Moldova, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Este vorba despre 75.778 de seruri AstraZeneca, 23.037 de doze de Pfizer/BioNtech și 1.185 de doze de Sinopharm.

- Guvernul Romaniei continua sa sprijine Republica Moldova in efortul de a depași cu bine pandemia Covid-19. Inca 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au fost transmise astazi catre Moldova.

- Guvernul anunta ca 132.000 de doze de vaccin produs de compania AstraZeneca au plecat catre Republica Moldova, in sprijinul autoritaților implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID- 19. „In urma cu putin timp, au plecat catre Chisinau inca 132.000 de doze de vaccin anti-COVID. Suntem alaturi…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea a inca 132.000 de doze vaccin impotriva COVID-19 Republicii Moldova, cu titlu gratuit, potrivit unui comunicat transmis joi de Ministerul Sanatatii. Asta, in condițiile in care romanii refuza in numar mare sa se mai vaccineze cu AstraZeneca, deși programarea…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi acordarea a inca 132.000 de doze vaccin impotriva COVID-19 Republicii Moldova, cu titlu gratuit, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatatii.