Citu spune ca somajul tehnic ar putea fi prelungit, pentru anumite categorii, dupa 15 mai

- Somajul tehnic ar putea fi prelungit, pentru anumite categorii, si dupa 15 mai, dar nu se stie care va fi cuantumul, daca se va umbla la el, a declarat miercuri ministrul Finantelor, Florin Citu, la Radio Romania Actualitati, potrivit Agerpres. "Din ce am discutat eu cu domnul premier, somajul tehnic…

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, solicita prudenta in ceea ce priveste ridicarea avertismentelor de calatorie la nivel mondial. "Cand oamenii sunt capabili nu doar sa zboare din nou in strainatate, dar si sa se intoarca intr-un mod suficient de sigur, atunci putem reduce treptat avertismentele…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi seara, o modificarea a legislatiei care prevede ca primele pe care companiile din anumite domenii le-au oferit angajatilor care au fost nevoiti sa lucreze in contact direct cu cetatenii in aceasta perioada de pandemie vor fi scutite de plata CAS si CASS.…

- Primul termen de plata a impozitului pe cladiri, pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, va fi prorogat de la 31 martie, la 30 iunie, a anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. El a precizat ca modificarile urmeaza sa fie reglementate prin ordonanta de…