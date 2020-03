Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, le recomanda romanilor, atunci cand vor inainta cererea de amanare a plații creditelor, sa fie facuta pe o luna, maxim doua, iar daca situația financiara nu este una favorabila, atunci sa se extinda pana la 9 luni, fiindca „amanarea nu inseamna iertare de datorii”.„Amanarea…

- Veste buna pentru romani in plina criza coronavirus. Plata ratelor la banci va fi amanata pana la sfarșitul anului. Anunțul a fost facut miercuri dimineața de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la Realitatea PLUS. Amanarea va putea fi facuta in baza unei simple cereri, fara acte suplimentare, la toate…

