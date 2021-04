Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 transmite ca Romania se afla pe locul al patrulea in UE la numarul de persoane imunizate cu ambele doze.

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania se afla pe locul al patrulea in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 și ca a fost inregistrat un nou record in aceasta privința - 76.590 de persoane vaccinate in 24 de ore. Cițu ii raspunde astfel vicepremierului…

- Premierul Florin Citu a sustinut o conferința de presa, in care a anuntat ca Romania ar putea incepe sa revina la normalitate incepand cu 1 iunie. De asemenea, el a cerut si sustinerea Bisericii in campania de vaccinare. Declaratii Florin Citu – Sunt doua luni foarte importante pentru noi. Aprilie…

- In contradicție cu țarile UE și din restul lumii care iși inchid granițele de teama noilor tulpini COVID, șapte state au relaxat sau urmeaza sa relaxeze condițiile de intrare pe teritoriul lor pentru persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus cu ambele doze, informeaza CNN.

- Romania se afla in topul tarilor Uniunii Europene in ceea ce priveste campania de vaccinare, se arata pe pagina de Facebook a Platformei de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19. Conform CNCAV, 21.120.988 de doze de vaccin au fost administrate in campania de vaccinare a tarilor membre…

- Premierul Florin Citu a declarat ca Banca Mondiala a analizat un numar de 154 de tari si peste 3.000 de masuri financiare luate in contextul pandemiei, iar analiza pe Romania arata ca, alaturi de SUA, Germania, Franta si Australia, statul nostru a avut cel mai ridicat nivel de activitate, ca numar…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, astazi, o hotarare care stipuleaza ca persoanele care vin din strainatate in Romania și au facut ambele doze de vaccin nu mai sunt obligate sa stea in carantina. Sunt exceptate de la carantinare si persoanele care au fost infectate cu Sars-Cov-2,…