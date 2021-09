Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a spus la prezentarea moțiunii cu care candideaza la șefia PNL ca nu va purta niciodata o geaca cu mesajul „Votați PSD” și nu va forța niciodata o moțiune impotriva propriului guvern. „Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat demult in politica, dar a muncit mult…

- Premierul Florin Citu a lansat mai multe atacuri la adresa contracandidatului sau, actualul presedinte al PNL Ludovic Orban, in discurul pe care l-a tinut in fata delegatilor liberali care urmeaza sa voteze urmagtorul presedinte al formatiunii.

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, inainte de a participa la ședința PNL Timiș, dupa depunerea moțiunii de cenzura de catre USR PLUS – AUR, ca „nu poți lasa țara acum fara guvern. Asta arata ca ești iresponsabil și ca nu ai maturitate politica” Vicepremierul Dan Barna și Dacian Cioloș, copreședintele…

- Premierul Florin Cițu a subliniat joi, dupa ședința PNL in care a primit sprijin pentru a continua ca premier, ca miniștrii USR-PLUS ar trebui sa demisioneze daca merg mai departe cu moțiunea de cenzura impotriva guvernului. „Cred ca in Romania mai avem onoare. Cand ai ieșit in strada impotriva lui…

- Senatorul Irineu Darau, candidat la presedintia USR PLUS, critica dur decizia liderilor formatiunii de a se asocia cu ”organizatia extremista” AUR pentru promovarea unei motiuni de cenzura împotriva propriului guvern si cere convocarea de urgenta a Comitetului Politic pentru discutarea…

- 47 de membri au votat pentru susținerea lui Dan Vilceanu la funcția de ministru al Finanțelor, in cadrul Biroului Politic Național al PNL, și unul singur impotriva, care a fost dar chiar de președintele partidului, Ludovic Orban. „Exista riscuri cu privire la aceasta desemnare, din cauza aceasta am…