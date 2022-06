Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier liberal Florin Citu il ironizeaza pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirmand ca acesta "nu are niciun fel de atributii care sa ne faca pe noi, romanii, sa ascultam o pledoarie despre fiscalitate din partea presedintelui PSD". El reclama ca nu exista o strategie privind fiscalitatea atunci…

- Fostul premier si presedinte al PNL Florin Citu critica in termeni duri politica promovata de PSD privind introducerea unei taxe pentru educatie si sanatate, el aratand ca, inaintea lui Marcel Ciolacu, alti fosti lideri social-democrati, Victor Ponta si Liviu Dragnea, sustineau taxe suplimentare…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, marti, despre taxa de solidaritate pe sanatate si educatie, dorita de PSD, ca este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania. El a criticat si intentia de a da unele deductibilitati pentru cei cu venituri mici.…

- ”Este clar ca cineva care nu se pricepe sau nu stie cum functioneaza finantele in Romania vine cu astfel de idei. Stiti foarte bine ca in Romania a incercat si Ponta sa ne minta cu o acciza care se duce spre infrastructura. Nu. Banii se duc in buget si apoi sunt directionati, nu pot sa aiba o destinatie…

- „Coalitia saraciei se intalneste astazi ca sa schimbe sistemul de impozite. Daca o singura taxa creste, guvernul securisto-socialist trebuie sa-si dea demisia. In sfarsit Iohannis are ocazia sa urmareasca cu atentie si ingrijorare si sa trimita acasa acest executiv al falimentului”, a scris Catalin…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului luni, la ora 19,00. „Luni, la ora 19,00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire. Va fi luni, la ora 19,00, in plenul comun. (…) Daca nu doreste…

- „Lumea intreaga e in alerta din cauza razboiului. Tarile europene propun pachete masive de sprijinire a populatiei pentru a face fata cresterii preturilor la carburanti. La noi, inflatia, cresterile preturilor la alimente si carburanti nu sunt o prioritate pentru Ciuca, Citu si Ciolacu. Baronii din…