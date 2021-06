„Inca de la prima ora, de ieri de fapt, am vazut mai multe stiri false. E foarte simplu. Am spus si de azi dimineata inainte sa plec ca nu a fost respins PNRR si nu a fost retrimis PNRR si asta inainte sa vina Comisia cu precizari care au confirmat ce am spus. Nu pierdem acesti bani. 29,2 miliarde euro ii vom lua pe toti. Avem proiecte importante depuse pentru Romania, care vor fi terminate pana in 2026, infrastructura, spitale, Romania educata, iar in acest moment suntem in procedura fireasca in care sunt toate tarile din UE. Comisia Europeana face observatii. Noi le raspundem. Si aici suntem…