- Președinții celor doua formațiuni aflate la Guvernare, Florin Cițu și Kelemen Hunor, se intalnesc, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, pentru a stabili din nou portofoliile care revin faecarui partid in noul Guvern cu Nicolae Ciuca premier. Florin Cițu a declarat, dupa consultarile PNL cu Klaus…

- Dacian Cioloș a parasit nervos sediul PNL din Modrogan dupa intalnirea de miercuri seara cu Florin Cițu, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian. Cioloș a stat mai puțin de o ora la discuții cu cei 3 lideri politici. El a spus ca urmeaza o ședința la USR, cand vor fi facute mai multe precizari, refuzand…

- PSD a depus, luni, o plangere penala la DNA impotriva premierului interimar Florin Cițu, a vicepremierului Kelemen Hunor, a ministrului dezvoltarii Cseke Atilla și a ministrului finanțelor Dan Vilceanu pentru modul in care au fost distribuiți aproape un miliard de lei catre primari. In plangerea penala,…

- Florin Cițu și-a convocat susținatorii din PNL intr-o ședința de urgența la Vila Lac. Ședința are loc la nicio ora de la anunțul oficial privind rezultatul votului-istoric privind moțiunea de cenzura. Chiar in aceste momente, tabara Cițu discuta la Vila Lac o soluție pentru ramanerea la guvernare.…

- Cel de-al 15 Congres UDMR i-a avut invitați și pe Ludovic Orban și Florin Cițu, cei doi mari rivali in lupta pentru președinția Partidului Național Liberal. In discursul sau, Ludovic Orban i-a numit “ințelepți” pe cei de la UDMR pentru ca nu au alegeri interne. In replica, Kelemen Hunor a spus ca atat…

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a luat microfonul Ancai…

- Florin Cițu a spus ca ii așteapta in continuare pe liderii USR PLUS la discuții, chiar daca miniștrii USR-PLUS au demisionat, luni seara, din funcțiile pe care le dețin in guvernul sau. Premierul le transmite ca”este trist” sa ii vada alaturi de AUR și PSD. ”Sunt deschis, in continuare, sa pastram…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…