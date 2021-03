Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca nu ia in calcul schimbarea pragului privind infectarile cu SARS-CoV-2 in Capitala pentru a permite desfasurarea unor activitati economice, conform propunerilor avansate de reprezentantii HORECA. "Nu iau in calcul asa ceva.…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat ca a vazut destule locuri in Capitala unde nu sunt respectate regulile de protectie impotriva noului coronavirus. Vlad Voiculescu precizeaza ca ar prefera sanctiuni mai dure, iar aceste locuri sa fie inchise temporar, inainte de a fi inchise scolile,…

- La raportarea de ieri, Bucureștiul a inregistrat 400 de cazuri, in creștere fața de ziua de duminica. Cu toate astea, Capitala s-a menținut, in continuare, sub pragul de 500 de infectari in 24 de ore. Peste 100 de cazuri au raportat județele Cluj - 234, Ilfov -150, Timiș - 126 și Constanța - 125. Știre…

- Potrivit datelor oficiale comunicate pe 31 decembrie de Grupul de Comunicare Strategica, din cele 4.322 de noi cazuri de infectie cu SARS-CoV-2, 1178 au fost in Capitala. Care este situatia pe judete.

- Prima tranșa de 10.000 de doze ale vaccinului anti-Covid, dezvoltat de BioNTech și Pfizer, a ajuns, sambata dimineața, la Institutul Cantacuzino din Capitala. Premierul Florin Cițu a declarat ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”, mulțumindu-le in același timp celor care…

- ”Sunt cateva lucruri pe care le-am pregatit pentru sedinta urmatoare care o sa fie saptamana viitoare si sunt cateva prioritati care sunt in special pentru combaterea efectelor negative generate de pandemie si cateva necesare pentru sustinerea mediului de afaceri si finalizarea constructiei bugetului…

- Capitala este pe primul loc in topul zonelor unde s-au intregistrat cele mai multe infectari noi in ultimele 24 de ore, mai exact 1.143 de bucuresteni au fost depistati pozitiv in ultim azi. Bucurestiul a trecut, marti, de pragul de incidenta de 7,01 cazuri noi raportate la mia de locuitori in ultimele…