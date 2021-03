Stiri pe aceeasi tema

- „Nu, nu am emotii, ati vazut cum a decurs dezbaterea si in comisii. Cred ca o sa fie prima data cand un buget o sa treaca curat prin Parlamentul Romaniei”, a afirmat Florin Citu, marți.„In primul rand, acest cuvant austeritate, de fapt, inseamna reduceri, taieri si eu va provoc sa gasiti in acest buget…

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca nu are emotii privind votul din Parlament pe bugetul de stat pentru 2021, adaugand ca o sa fie prima data cand un astfel de proiect va trece "curat" prin Senat si Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca nu are emotii privind votul din Parlament pe bugetul de stat pentru 2021, adaugand ca o sa fie prima data cand un astfel de proiect va trece "curat" prin Senat si Camera Deputatilor. "Nu, nu am emotii, ati vazut cum a decurs dezbaterea si in comisii. Cred…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la evenimentul „Digitalizarea Romaniei, proritate ZERO”, organizat de DC News Media Group, ca nu are emoții privind votul din Parlament pe bugetul pentru 2021. De...

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca nu are emotii privind votul din Parlament pe bugetul de stat pentru 2021, adaugand ca o sa fie prima data cand un astfel de proiect va trece "curat" prin Senat si Camera Deputatilor. "Nu, nu am emotii, ati vazut cum a decurs dezbaterea si in comisii. Cred…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Digi24, ca PSD ar putea boicota constituirea Parlamentului daca nu sunt respectate ponderile obținute de partide in noul legislativ și procedurile pentru alegerea șefilor de la Camera Deputaților și Senat. SIMION a inventat imprumutul de ”un…

- La alegerile parlamentare 2020 marea surpriza a fost Alianța pentru Unirea Romanilor care in urma voturilor a intrat in Parlamentul Romaniei. Intr-o comuna din Timiș cei de la AUR au caștigat alegerile in ciuda faptului ca unii dintre locuitori nu au auzit despre acest partid. In comuna Lenauheim,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…