Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, ca la Maratonul Vaccinarii din Capitala au fost imunizate, in ultimele 24 de ore, peste 7.100 de persoane și a facut, din nou, apel catre populație sa mearga sa se vaccineze. Florin Cițu a postat pe Facebook o harta a orașelor in care se organizeaza maratoane ale vaccinarii și a celor care au centre centrele drive-thru, insoțita de mesajul: „Salvați fotografia in telefon, sa va fie la indemana, va alegeți o zi și mergeți sa va vaccinați. Chiar și in acest weekend, dupa ce stați la o terasa, „pe chill”, relaxați”. Sursa foto: Florin Cițu / Facebook Postarea…