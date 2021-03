Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu transmite intr-un mesaj publicat pe Facebook, dupa ședința cu primarii din București, ca vor fi luate masuri mai dure pentru cei care nu respecta masurile de prevenire a COVID-19. „Nu vrea ca romanii care respecta regulile sa aiba de suferit”, transmite acesta.

- Premierul Florin Citu a anuntat va avea o intalnire, astazi, cu primarul general si cu primarii de sectoare pentru a discuta despre situatia din Capitala in privinta cresterii numarului de infectari, mentionand ca exista „o minoritate care nu respecta regulile in vigoare” si ca asteapta solutii din…

- Premierul Florin Citu a publicat, joi, lista statelor care au impus restrictii de circulatie pe timpul noptii, multe dintre ele limitand circulatia de la orele 20.00 sau 21.00. In Franta, circulatia nu mai este permisa dupa ora 18.00, iar unele state au in prezent interdictie totala pentru circulatia…

- Traian Berbeceanu a declarat, dupa ce Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare pentru eliberarea acestuia din functia de prefect al Capitalei, ca alaturi de echipa din institutie a trecut bine peste provocari grele, iar persoanele cu care a lucrat i-au aratat perseverenta, implicare si…

- Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat ca amendamentul depus la proiectul de buget care viza alocarea a 100 de milioane de euro pentru modernizarea CET-urilor a fost respins, ea acuzându-i pe parlamentarii USR PLUS ca au votat împotriva, deși au promis ca vor rezolva problema caldurii în…

- La doua luni diferența Romania se confrunta cu o noua drama. Vineri dimineața un incendiu a izbucnit la Institutul „Matei Balș” din București. O tragedie trasa la indigo a avut loc in urma cu doua luni, la Piatra Neamț, cand secția ATI a Spitalului Județean a luat foc. In timp ce in urma cu doua luni,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a afirmat ca in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals este nevoie de o ancheta si intervetie rapida si decisiva, pentr ca in sanatate si educatie nu trebuie sa facem economii, acestea nefiind domenii afectate de masuri de austeritate. „Este dificil sa te…

- Autoritațile nu au avut opțiunea de a nu relaxa restricțiile din București, spune prefectul Capitalei, care precizeaza ca relaxarea a fost decisa in baza unei Hotarari de Guvern semnate chiar de Vlad Voiculescu, dupa ce ministrul Sanatații a pus recent la indoiala acuratețea cifrelor oficiale. Traian…