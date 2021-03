Premierul Florin Citu a solicitat, duminica, la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI), identificarea unor spitale noi care sa se alature celor existente in lupta anti-COVID, cresterea la 1.600 a numarului real de paturi la ATI, asigurarea stocurilor necesare de medicamente si continuarea vaccinarii in forta. Citu a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca, deocamdata, in Romania nu este o crestere accelerata a infectarilor, dar pentru precautie sunt facute pregatiri pentru un numar mai mare de cazuri. "Am participat la sedinta CNCCI, de astazi, pentru ca…