- Florin Cîțu l-a sunat luni seara pe președintele USR, Dacian Cioloș, și au stabilit ca vor avea o prima runda de discuții chiar de azi. Potrivit surselor HotNews.ro, premierul interimar l-a sunat luni seara, dupa ședința PNL, pe Marcel Ciolacu pentru a stabili o întâlnire pentru negocieri…

- Cu doar doua zile înaintea expirarii termenului de depunere a programului de guvernare și a listei Executivului, premierul desemnat Nicolae Ciuca și PNL sunt în continuare fara susținere în Parlament. Joi, PNL a ramas pe loc, în așteptarea președintelui Klaus Iohannis dintr-o…

- Deși inițial liderii politici vorbeau despre o învestire a cabinetului Ciuca la începutul saptamânii, negocierile stagneaza dupa ce au aparut tensiuni în interiorul PSD și PNL. Liderii celor doua partide încearca sa-și convinga oamenii sa-l susțina pe premierul desemnat…

- Florin Citu, presedintele PNL, s-a opus ferm miercuri seara, in sedinta cu presedintele Klaus Iohannis si liderii liberali, unei reconcilieri cu USR, au declarat pentru G4Media.ro surse liberale. In sedinta, liberalii si presedintele Iohannis au trecut in revista solutiile pentru crearea unei majoritati…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca exclude in acest moment o guvernare alaturi de PNL pentru ca „s-au pierdut timpii adecvați”, dar acest lucru poate sa se intample in urma unor noi alegeri, potrivit unui interviu acordat joi pentru B1TV . „Este exclus in acest moment pentru ca s-au pierdut…

- Sedinta plenului celor doua camere este condusa de Florin Roman (PNL), care a anuntat ca din totalul de 466 de deputati si senatori si-au inregistrat prezenta 269. Pe ordinea de zi propusa se afla proiectul de hotarare privind infiintarea unei comisii de ancheta pentru stabilirea cauzelor cresterii…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu il acuza pe premierul Florin Citu de alocarea baniilor pentru primarii PNL pentru a le obtine votul la Congresul PNL, in ceea ce priveste functia de presedinte al formatiunii pentru care candideaza. El a adus aminte ca liderii din Coalitie nu au convocat sesiune extraordinara…

- Liderii coaliției au discutat despre viitorul ministru al Finanțelor. Premierul l-a propus pe Dan Vilceanu, insa aripa Orban il contesta și susține ca este un personaj controversat. Propunerea i-ar putea fi trimisa președintelui Klaus Iohannis saptamana aceasta.Un alt subiect de discuție a fost rectificarea…