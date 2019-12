Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Sergiu Pușcuța a spus cum se intenționeaza a fi finanțat deficitul bugetar prevazut in bugetul de stat pentru anul 2020. „Sunt prevazute cateva surse de finanțare, in mod special sunt imprumuturile pe piața interna, plasarea valorilor imobiliare de stat și surse din privatizarea…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, acuza ca fostul premier Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, predecesorul sau, știau inca din luna martie ca deficitul bugetar va fi depașit in acest an. Afirmațiile lui Cițu vin in contextul in care PSD a anunțat o moțiune simpla impotriva sa. ”Momentul adevarului.Va…

- Deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Internt brut, nivel care depaseste estimarea pentru intregul an, iar daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate deficitul bugetar va depasi 4%, a...

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca deficitul bugetar la zece luni este, "in realitate", mult mai mare de 2,8% din PIB. Potrivit acestuia, Guvernul a mentinut deficitul folosind banii firmelor care ar fi trebuit sa se intoarca la firme. "Suntem pe minimum de investitii…

- Comisia Europeana se asteapta la o incetinire a economiei romanesti anul viitor la 3,6%, se arata in previziunile economice de toamna, publicate astazi. Prognoza mai arata ca Produsul Intern Brut inregistreaza o usoara crestere in acest an, fiind determinata de consumul privat. Executivul comunitar…

- ​Surse din Ministerul Finanțelor Publice confirma ceea ce crede Florin Cîțu cu privire la deficitul bugetar. Acesta va depași 3% din PIB, mai ales ca s-au facut recent plați catre PNDL și, fiind final de an, de undeva trebuie sa se finanțeze deficitul, astfel ca e nevoie de mai multe împrumuturi.Eugen…

- Șeful partidului care a furat cei mai mulți membri de la PSD a declarat, luni, ca trebuie instalat cât mai curând &"un guvern cât mai bun&", pentru ca exista o lipsa uriasa de bani, indiferent ce sustin cei din

- Deficitul bugetar al SUA a urcat cu 169 miliarde de dolari, la 1.067 miliarde de dolari in primele 11 luni din acest an fiscal, deoarece cheltuielile au crescut mai mult decat veniturile obtinute din colectarea taxelor, transmit Reuters si AP.