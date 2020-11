Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, afirma ca nu se are in vedere reducerea programului de munca al bugetarilor sau al salariilor in acest sector, intrucat ”astfel de masuri accentueaza criza economica si efectele revenirii se amana pe o perioada mai lunga”. Cițu a precizat ca ”dimpotriva”,…

- Florin Citu a fost intrebat, luni seara, intr-o conferinta de presa, despre o eventuala reducere a programului de munca si a salariilor pentru bugetari si a afirmat: ”Opinia noastra a fost foarte clara, la inceputul anului. Am anuntat ca, intr-un an cu criza economica, in care economia are o contractie…

- Ministrul Finanțelor susține ca exista loc pentru reducerea dobanzii de politica monetara, dupa scaderea peste asteptari a ratei inflatiei Exista loc pentru o reducere a ratei dobanzii de politica monetara in Romania, avand in vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta…

- Exista loc pentru o reducere a ratei dobânzii de politica monetara în România, având în vedere scaderea peste asteptari a ratei inflatiei, ceea ce ar reprezenta un atu pentru a stimula economia, a declarat, sâmbata, ministrul Finantelor Publice, Florin Cîtu,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat marți, la Europa FM, ca in aceasta perioada de criza economica un venit mediu net in crestere cu 7,8% (conform datelor publicate marti de Institutul National de Statistica, n.r.) reprezinta un record pentru Romania.Citește și: Regulile…

- Într-o perioada în care traversam o criza sanitara, Florin Cîțu vine cu o veste extraordinara pentru românii care au credite. Ministrul Finanțelor Publice din România a vorbit despre dobânzile împrumuturilor care s-ar putea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, marti, la Piatra-Neamt, ca intentia PSD de a modifica rectificarile bugetare, avand ca principal scop majorarea pensiilor cu 40%, este un "act criminal". Florin Citu a subliniat ca Romania se afla intr-o perioada dificila, similara celei dinaintea…