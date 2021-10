Stiri pe aceeasi tema

- "Prețurile la carburanți...poate ar trebui Consiliul Concurenței sa faca din cand in cand o ancheta, este o piața libera. Atunci cand prețul petrolului crește, prețurile la pompa cresc imediat, atunci cand scade, prețurile nu scad, sper ca acest lucru nu este din cauza unui cartel. E nevoie de o investigație,…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, in contextul in care prețurile la combustibil la pompa au explodat, ca este nevoie de o investigație a Consiliului Concurenței. „E nevoie de o investigație a Consiliului Concurenței pentru a verifica daca e un cartel pe piața combustibilului. Vedem…

- Prețurile petrolului ar putea ramane la niveluri mai ridicate in anii urmatori, in condițiile in care cererea iși revine iar oferta ramane restransa, potrivit șefului departamentului de cercetare in domeniul energiei de la Goldman Sachs, citat de CNBC. Damien Courvalin, care este și senior…

- Piata petrolului a avut o evolutie ascendenta in prima jumatate a anului 2021, dar a scazut cu circa 15% de la inceputul lunii iulie. Valul recent al infectiilor de coronavirus la nivel mondial a redus calatoriile globale si pune in pericol activitatile economice, chiar in perioada in care marii producatori…

- Statul ar putea suporta o parte din factura la energie electrica a românilor cu venituri medii în aceasta iarna, în care exista riscul unor creșteri de prețuri. Aceasta este una dintre soluțiile anunțate, joi seara, de premierul Florin Cîțu, la pachet cu una pe termen lung, respectiv…

- Consiliul Concurentei va putea cerceta, cu mandat judecatoresc, informatiile din telefoanele, tabletele si laptopurile personale ale reprezentantilor companiilor in cadrul unei investigatii, a afirmat Bogdan Chiritoiu, presedintele institutiei, intr-un interviu acordat AGERPRES. Acest lucru…

- “La combustibil, scumpirea a venit din pretul petrolului international care a avut o crestere. Pretul petrolului acuma scade, veti vedea ca si pretul la pompa va scadea. De obicei este o diferenta de o saptamana, doua saptamani intre perioada… Dar eu vreau sa va spun altceva: ca pretul in Romania ar…

- „La combustibil scumpirea vine de la petrol. A avut o creștere. Prețul petrolului acum scade. O sa se modifice, cam in doua saptamani sau o saptamana. Prețul era mult mai mare daca nu eliminam supraacciza introdusa PSD. Prețul a crescut peste tot in lume datorita fluctuațiilor petrolului pe piața internaționala.…