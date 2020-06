Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a vorbit despre creșterea pensiilor. ”Vreau sa trecem creșterea pensiilor in contextul in care eu am spus ca vreau mai mulți bani pentru investiții. Se va gasi cea mai buna formula. Am propuneri, fiecare cu riscul aferent.” a spus Florin Cițu, la Digi24. In contextul in care vorbește…

- Decizia o va lua premierul, a subliniat Florin Cițu, dar „vom avea imagine a economiei dupa șase luni și vom vedea și impactul masurilor pe care le-am luat”, a mai spus ministrul de finanțe.

- Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevazut. „Este un scenariu pe care l-am luat in calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alaturi de un alt scenariu il voi prezenta guvernului și vom lua o decizie”, a declarat joi, la Realitatea Plus, ministrul…

- Subiectul cresterii pensiilor la 1 septembrie nu poate fi scos din contextul tuturor cheltuielilor bugetare vitale pentru dezvoltarea economiei, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Acesta a afirmat ca pensiile vor creste la 1 septembrie, dar a subliniat ca decizia…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, citat de Agerpres. ”Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Guvernul reevalueaza cheltuielile, in contextul pandemiei. Cițu: Presiunile pe buget sunt foarte mari. Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, dublarea alocatiilor nu este cuprinsa in buget Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, dar dublarea alocatiilor nu este cuprinsa in bugetul…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp,…

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu."La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp,…