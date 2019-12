Cîțu: Dacă veneam cu informația privind deficitul de peste 4% în februarie, la execuție, ar fi fost mult mai rău Când am venit eu cu informația referitoare la estimarea de buget pentru anul acesta, deficitul bugetar, a fost un șoc pentru toata lumea, a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, la o conferința organizata de CFA România.

"Sa va explic puțin comunicarea mea din ultima luna, de ce am ales sa comunic puțin mai tranșant și mai transparent decât a fost comunicat pâna acum, pentru ca piețele nu vor sa fie surprinse. E adevarat, când am venit eu cu informația referitoare la estimarea de buget pentru anul acesta, deficitul bugetar, a fost un șoc… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana…

- Deficitul bugetar pe 2019 se va cifra in jurul valorii de 4%, iar executia va fi imbunatatita pe partea de cheltuieli, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. El a anuntat ca va merge cu...

- Cițu: Teodorovici știa din aprilie ca deficitul bugetar va ajunge la 4%. PSD nu avea nicio intentie sa aplice legea pensiilor in 2020 Fostul ministru al Finantelor Eugen Teodorovici a fost avertizat inca din aprilie ca deficitul bugetar va ajunge la 4% din PIB in acest an, insa nu a luat nicio masura,…

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…

- Cițu anunța “dezastrul dupa PSD”: “Economia Romaniei a fost condusa dupa metoda Al Capone. Deficitul bugetar va depasi 4%, daca nu facem nimic” Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a prezentat concluziile dupa analiza situației financiare a Romaniei și spune ca este mai rau decat cel mai pesimist scenariu la care se așteptau. "Ca o concluzie cam tot ce am gasit a depașit cele mai pesimiste așteptari ale mele. Am aflat ca situația reala nu era…

- Noul ministru al Finanțelor aduce vești extrem de proaste legate de deficitul bugetar: Florin Cîțu urmeaza sa anunțe într-o conferința de presa ca deficitul sare cu mult peste limita de 3 procente asumata de România la nivel european.