Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a susținut, luni, ca are in cursul acestei zile mai multe discuții cu reprezentanții autoritaților locale deoarece trebuie gasite soluții pentru cazurile punctuale in care masurile anti-COVID-19 nu sunt respectate. „Masurile mai dure vor fi pentru acest segment. Nu vreau ca romanii…

- ”Parcursul pentru euro a fost putin intarziat de aceasta criza din 2020. Este nevoie de convergenta reala. Vom recupera in perioada 2021 - 2024, dar trebuie sa fim constienti ca aceasta aderare la zona euro va fi dupa 2024. Obiectivul de aderare la zona euro nu este doar un obiectiv, este si o obligatie…

- Liderii PNL reuniți la sfarșitul saptamanii trecute in ședința Biroului Biroului Politic Național (BPN) au cazut de acord asupra nominalizarilor pentru funcțiile de secretar de stat și șefi de agenții in cabinetul Cițu. Dar, surprinzator, publicarea nominalizarilor s-a blocat dintr-un motiv incredibil…

- Tinta de deficit pentru bugetul de stat pe 2021 ramane la 7%, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat, totodata, ca se va introduce, in premiera, bugetarea multianuala. „Tintele raman aceleasi, mergem pe un deficit de 7%, speram sa ajungem la 7%, 7% – 7,1%, dar in jurul acestei cifre mergem.…

- Costul cu pensiile în bugetul din 2021 creste deja cu aproape 8 miliarde de lei fata de anul trecut, ceea ce înseamna 0,8% din PIB, a declarat luni premierul Florin Cîtu. La aceste costuri se addauga și creșterea alocațiilor, ajungându-se la un plus în buget de 1,1% din…

- Premierul a postat cu mesaj cu prilejul zilei de 24 Ianuarie pe pagina oficiala de Facebook.Florin Citu spune ca puterea de a ne indeplini obiectivele, ca natiune, sta in unitate.Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne aminteste ca puterea de a ne indeplini obiectivele,…

- Florin Cițu a fost intrebat, miercuri, la Palatul Victoria, daca iși va da demisia in cazul in care Romania nu va avea, in septembrie, 10.400.000 de oameni vaccinați, așa cum a promis. Premierul a precizat ca Romania deja inregistreaza un succes și a acuzat PSD ca nu trebuie sa vorbeasca despre guvernare.…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a criticat dur pe liderul liberalilor, Ludovic Orban, fiind de parere ca acesta a condus partidul de unul singur, fara ca el și alți lideri din teritoriu sa aiba „niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii”. „Partidul a fost condus de un singur om, de…