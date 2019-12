Citu: Bugetul pe 2020 este gata si va fi prezentat saptamana viitoare. Nu introducem alte taxe. Ce se elimina din OUG 114

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana viitoare (...)…

- "Eu sunt pregatit sa merg cu bugetul in Parlament, sa-l dezbat in comisii, sa argumentez fiecare linie de buget. Veti vedea un alt gen de ministru. Am intrat in toate detaliile bugetului, stiu fiecare capitol, pe ministere, si sunt acolo pregatit sa argumentez fiecare capitol. Deci, eu sunt pregatit…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a dat de ințeles marți, intr-o conferința de presa, ca deficitul bugetar pe anul viitor va fi de 3,5%, precizand ca un document va fi publicat in zilele urmatoare, potrivit hotnews. „Veți vedea ca avem soluții pentru a avea un deficit cu 3,5% (in 2020 n.r.)…

- Leul pierde teren in fața monedei unice europene și atinge un minim record joi. Banca Naționala a Romaniei a publicat un curs de 4,7669 lei pentru un euro, care depașeste astfel maximul istoric, inregistrat in luna ianuarie a acestui an, cand a fost de 4 lei și 65 de bani. Asta inseamna o creștere de…

- Rectificarea bugetara va lua in calcul un deficit de 4%. Cum va fi construit bugetul pe 2020 Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat ca este foarte posibil ca Romania sa incheie anul cu un deficit de 4%, asta in condițiile in care țara noastra are o ținta de deficit asumata de 3%. Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, cel care a trecut printr-o situație similara in anul…

- Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…