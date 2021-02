Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a anunțat, sambata, ca așteapta de la miniștrii din cabinetul sau performanța și eficiența, in condițiile in care toate ministerele vor beneficia de bugete mai mari ca anul trecut. La jumatatea anului, la rectificare va fi o discuție ”cu mandatale pe masa”, avertizeaza primul-ministru.…

- La discuțiile despre buget toți miniștrii au vrut mai mulți bani, au primit, dar la jumatatea anului va fi verificata execuția bugetara, a declarat, sambata Florin Cițu. Va fi o discuție cu mandatele pe masa, a avertizat premierul.

- ​​Discuții tensionate la Guvern pe buget, dupa ce în proiectul care a fost pus pe masa de la Palatul Victoria au aparut taieri la ministerele Sanatații, Transporturilor, Economiei și Fondurilor Europene, toate conduse de USR-PLUS, au declarat surse din Coaliție pentru HotNews.ro. În…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca inaintea sedintei de guvern de miercuri s-a desfasurat o reuniune a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, in care au fost aprobate cele trei scenarii privind redeschiderea scolilor incepand cu data de 8 februarie. "Astazi, inainte de sedinta de Guvern,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, de la Palatul Victoria, ca bugetul nu mai poate susține un numar așa de mare de angajați in administrația locala și a cerut președinților de Consilii Județene sa ia masuri. "Eu aș vrea sa deschid totul maine. Totul depinde de noi. Cand vom respecta…

- ”Dupa amiaza, alaturi de prim-ministrul Florin Citu si vicepremierul Dan Barna, am participat insotit de colegii mei, ministri din USR PLUS, la o intalnire cu presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis. Am vorbit impreuna despre prioritatile ministrilor USR-PLUS, iar presedintele ne-a indemnat sa…

