- Dupa alegerile parlamentare din 2008 niciun guvern al României nu a reusit sa stea patru ani, iar în 13 ani au fost 13 guverne, fara a fi incluse și cele interimare, a afirmat liderul UDMR, Kelemen Hunor, vineri, în deschiderea congresului formatiunii. El a spus ca trebuie facute eforturi…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat, vineri, la Congresul Uniunii, ca, dupa anul 2008, niciun guvern nu a reusit sa isi duca mandatul inceput la bun sfarsit și a facut un apel catre PNL și USR-PLUS sa se așeze la masa discuțiilor și sa faca un guvern pentru urmatorii 4 ani, așa cum au promis…

- Premierul Florin Citu a transmis vineri, in cadrul Congresului UDMR, ca partidul condus de Kelemen Hunor este „un partener pe care te poti baza” si care a inteles ca „prin cooperare si dialog” se pot face pasi importanti spre „stabilitatea sistemului politic”.

- Democratic Union of Hungarians in Romania (UDMR) on Thursday published the list of participants in the 15th Congress of UDMR, to take place in Sangeorgiu de Mures, among whom there are Prime Minister Florin Citu and the Hungarian VP, Semjen Zsolt, agerpres reports. Alongside Florin Citu and Semjen…

- Premierul Florin Cițu este susținut de 32 de filiale in cursa pentru alegerile interne pentru președinția PNL. In discursul suținut vineri dupa oficializarea candidaturii, Cițu a insistat ca este un om de echipa și a afirmat ca a intrat in aceasta cursa pentru ca „era nevoie de mai mult liberalism in…

- Premierul Florin Cițu a adresat marți un mesaj romanilor citind de pe foaie din biroul sau de la Palatul Victoria despre evoluția economiei Romaniei in trimestrul II. 13%, creștere economica, suna bine, nu?, a spus prim-ministrul. „Dragi romani, actualul Guvern a dus Romania intr-o noua etapa de dezvoltare……

- Premierul Florin Citu beneficiaza de o sustinere neasteptata din partea lui Dan Voiculescu in contextul scandalului declansat de dezvaluirile privind incidentul de acum 20 de ani, cand a fost amendat in SUA pentru ca a condus sub influenta alcoolului. „Consider atacurile din aceste zile la adresa Prim…

- ”Dupa ce a ratat – big time - toate tintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei, premierul Citu, se preface ca nu intelege de ce”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca, ”daca ar scoate capul din intalnirile cu primarii din partid, adevarul i-ar exploda in…