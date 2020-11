CÎȚU anunță un rezultat UNIC în ultimii 20 de ani „As incepe cu cea mai recenta informatie, cresterea economica pentru trimestrul trei din 2020. Daca va uitati la fiecare comunicat, nu numai in Romania, dar si cele prezentate de EuroStat se prezinta in principal informatia referitor la cresterea economica in trimestrul respectiv, trimestrul 3, relativ la trimestrul precedent, este informatia cea mai importanta. Si aici in Romania in termeni reali a avut o crestere economica de 5,6%. Sa ne uitam ce inseamna aceasta cifra de 5,6%. In primul rand este cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani. Au mai fost recesiuni in Romania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu: Bugetul pentru anul viitor va fi prezentat de noul guvern Foto: gov.ro. Bugetul pentru anul viitor va fi prezentat de noul guvern care se va forma dupa alegerile parlamentare, a anunțat ministrul finanțelor, Florin Cîțu. El a precizat ca, potrivit Eurostat, în…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat sambata, intr-o conferința de presa, ca in trimestrul trei al acestui an Romania a avut o creștere economica de 5,6%, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit News.ro. Conform acestuia, este cea mai mare creștere trimestriala din ultimii 20 de ani. Ministrul…

- Florin Citu a anuntat sambata, ca in trimestrul 3 Romania a avut o crestere economica de 5,6% comparativ cu trimestrul precedent ceea ce reprezinta cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani inregistrata de tara noastra. Ministrul de Finante a mentionat ca daca analizam cele…

- „As incepe cu cea mai recenta informatie, cresterea economica pentru trimestrul trei din 2020. Daca va uitati la fiecare comunicat, nu numai in Romania, dar si cele prezentate de EuroStat se prezinta in principal informatia referitor la cresterea economica in trimestrul respectiv, trimestrul 3, relativ…

- Romania a avut in trimestrul trei din 2020 cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani si cea mai rapida revenire a economiei, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. „Romania a avut, in termeni reali, o crestere economica in…

- Cați bani trimit acasa romanii plecați la munca in strainatate. Romania a fost, in 2019, țara din UE in care au intrat cele mai mari sume trimise de lucratorii migranți Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tari din afara blocului comunitar s-au ridicat la 33,2 miliarde de euro in 2019,…

- In trimestrul doi din 2020, marcat sever de restrictiile impuse pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), Uniunea Europeana a inregistrat un excedent de cont curent de 82,9 miliarde de euro (2,7% din PIB), iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost…

- Romania se numara printre tarile care au inregistrat o scadere semnificativa a economiei in cel de-al doilea trimestru din 2020, fata de primul trimestru, arata datele publicate de Eurostat.