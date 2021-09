Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca nu mai doreste sa fie inchise activitati economice atunci cand incidenta este de peste 3 la mie. Premierul a precizat ca folosirea certificatului verde este una dintre propuneri ca aceste activitati sa ramana deschise. Florin Citu a fost intrebat, miercuri,…

- Premierul Florin Citu a transmis miercuri ca ar fi normal ca Parlamentul sa astepte decizia CCR pe tema motiunii de cenzura si apoi sa continue procedurile privind citirea, dezbaterea si votul in Legislativ. „Procedura parlamentara – daca este maine citita, intra in calendar, nu avem ce sa facem. Eu…

- Premierul Florin Citu a anuntat duminica, la Baia Mare, ca intentioneaza sa convoace toate partidele la o discutie pe tema independentei energetice a Romaniei. „Am vazut in acest an cat de importanta este aceasta independenta energetica. Este un obiectiv al acestui Guvern si ar trebui sa fie un obiectiv…

- Premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunand ca „daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, este mesajul lui Florin Cițu, care, practic,…

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, joi, ca in cazul in care directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum ar fi fost „acasa”. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a postat Citu, joi, pe Facebook. Doua trenuri de marfa s-au ciocnit in noaptea de miercuri spre joi, in triajul…

- Premierul Florin Citu, candidat la sefia PNL, a participat duminica la Conferinta de alegeri a filialei judetene PNL Cluj, cu prilejul careia a invitat pe scena toti liberalii care au anuntat ca il vor sustine la Congresul din toamna.

- In timp ce China a sarbatorit duminica succesul primei plimbari in afara noii stații spațiale Tiangong, principala companie aerospațiala a țarii, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), a atras atenția in online intr-un motiv diferit, potrivit CNN.

- Premierul Florin Citu a transmis, marti, un mesaj cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul din Iasi in care subliniaza ca “nu trebuie sa lasam niciodata ca istoria insangerata sa se repete”. “Ultimele zile din iunie ne amintesc in fiecare an de o perioada dureroasa prin care Romania a trecut…