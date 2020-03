Cîţu: Am câştigat al doilea proces intentat României de fraţii…

Romania a castigat vineri al doilea proces intentat de fratii Micula si au fost salvate 2,4 miliarde de euro, a scris sambata pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Dragnea, Ciolacu si PSD au pierdut primul din cele doua procese cu fratii Micula.(...) Ieri PNL a demonstrat ca se poate si am castigat al doilea proces intentat Romaniei de fratii Micula. Daca nu ai interese personale se poate sa castigi si pentru Romania. Am salvat 2,4 miliarde de euro in timp ce gasca Dragnea-Ciolacu-PSD au pierdut 900 milioane de lei", a explicat ministrul. Conform unui comunicat…