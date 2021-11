Stiri pe aceeasi tema

- Fața de perioada de dinaintea pandemiei, Romania se situeaza in primele patru state din Uniunea Europeana ca revenire economica, superioara mediei UE, susține bilanțul Guvernului Cițu, publicat joi. Florin Cițu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020. Guvernul Cițu spune ca a inceput…

- Bilantul complet poate fi accesat . „Florin Citu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020, mandat in care a reusit sa obtina cea mai mare crestere a Produsului Intern Brut din Uniunea Europeana, Romania situandu-se intre primele patru state din UE ca revenire economica. Dezideratul…

- Florin Cițu reacționeaza la anunțul Eurostat referitor la creșterea economica a Romaniei din trimestrul III. Premierul ii felicita pe romani pentru performanța economica. „Felicitari dragi romani! Cea mai mare creștere economica din UE in trimestrul III din acest an”, ilustrand datele Eurostat care…

- Profesorul Mircea Coșea a declarat luni, pentru B1 TV, ca Uniunea Europeana nu ne va lasa sa marim pensiile decat daca vom inregistra o creștere economica sustenabila. Se intampla asta deoarece Romania a preluat toata partea de imprumut din PNRR, așa ca trebuie sa prezinte anumite garanții și sa…

- Premierul demis iși continua imperturbabil delirul politic despre creșterea economica, acuza deputatul PSD Elena Dinu. Cand toata Romania este la pamant, premierul demis Florin Cițu iese la televizor și ne spune ca „Lucrurile arata bine” și ca pseudo-creșterea economica, doar de el vazuta…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflata luni la București pentru a prezenta evaluarea privind Planul Național de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei, susține, de la ora 18.15, o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis și cu premierul Florin Cițu. „Salut…

- Florin Cițu face declarații, marți, la finalul ședinței de guvern care a avut loc la ora 14:00. Executivul a aprobat in ședința de astazi proiectul de ordonanța de urgența pentru rectificarea bugetara, potrivit unui anunț al guvernului.Principalele declarații ale lui Florin Cițu:In ședința de azi am…

- Gradul de îndatorare al României este sub 50%, fiind unul din cele mai mici din Uniunea Europeana, a declarat premierul Florin Cîtu care a mai afirmat ca tara noastra se împrumuta mai ieftin acum decât pe vremea PSD si o face doar pentru investitii.Florin Cîtu…