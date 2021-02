CÎȚU a pus o întrebare pentru toți românii Premierul Florin Cițu a vorbit, joi, despre sporurile bugetarilor, dar și despre Consiliile de Administrații și AGA din duferite instituții subordonate Guvernului. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda "Legea salarizarii a fost adoptata in Parlament. Sunt 110 miliarde de lei cheltuieli de persoanl, iar 27 o reprezinta sproruirle. S-au dublat in perioada 2016-2020. Eu ii intreb pe romani daca performanța bugetarilor s-a dublat, a crescut in raport cu veniturile. Este un buget care se axeaza pe investiții. Fosta patroana de magazin in Lehliu Gara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca la nivelul Guvernului este in curs de elaborare un proiect privind limitarea numarului de membri in Consiliile de administratie, dar si a numarului de consilii din care o persoana poate face parte.

- UPDATE – Premierul Florin Citu a anuntat ca la nivelul Guvernului este in curs de elaborare un proiect privind limitarea numarului de membri in Consiliile de administratie, dar si a numarului de CA-uri din care o persoana poate face parte. ‘Este un proiect deja la care lucrez cu limitarea numarului…

- Premierul Florin Cițu a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, ca s-a adoptat OUG care ingheața, amana sau elimina anumite venituri. „Aveam nevoie de aceasta OUG pentru a aproba legea bugetului. Maine vom avea sedinta de Guvern pentru a aproba bugetul pe 2021”, a indicat premierul. Ministrul…

- Cultele religioase au primit, pentru 2021, doar 28 de milioane de lei, o reducere cu aproape 89% fața de 2020. Premierul Florin Cițu a precizat ca suma alocata a fost negociata cu reprezentanții celor 18 culte religioase oficial recunoscute in Romania și care nu au avut niciun fel de obiecții. Ministrul…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi, despre sporurile bugetarilor, dar și despre Consiliile de Administrații și AGA din duferite instituții subordonate Guvernului. "Legea salarizarii a fost adoptata in Parlament. Sunt 110 miliarde de lei cheltuieli de persoanl, iar 27 o reprezinta sproruirle.…

- CES acuza Guvernul Cițu ca prin masurile propuse „genereaza scaderea nivelului de trai”. Florin Cițu i-a acuzat, in replica, pe membrii CES, ca sunt „un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor”, potrivit Digi24.ro. Ministrul Claudiu…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca, in urma unei analize a sporurilor acordate in sistemul bugetar, a descoperit sporuri despre care nu știa ca exista. „Am terminat acea analiza și sunt lucruri interesante pe care romanii ar trebui sa le știe și o sa le prezint. Am descoperit sporuri despre…

- Premierul Florin Cițu spune ca a cerut ministerelor sa faca o evaluare a operatorilor economici pe care ii au in subordine, pentru a vedea care este situația celor cu pierderi. Acordarea unor sume de la bugetul de stat va fi condiționata de respectarea unor masuri de eficientizare, a afirmat Cițu la…