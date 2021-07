Stiri pe aceeasi tema

- ”CITR, liderul pietei de restructurare si insolventa din Romania, parte a Impetum Group, a fost numit de catre Tribunalul Bucuresti administrator judiciar al Companiei Municipale Consolidari, ca urmare a cererii creditorilor de deschidere a insolventei”, anunta CITR. Compania Municipala Consolidari…

- CITR, lider al pieței de insolvența din Romania, parte a Impetum Group, a fost numit administrator judiciar al rețelei de librarii Diverta, cel mai mare retailer integrat in domeniul carții, papetariei și jucariilor, care și-a cerut intrarea in insolvența ca urmare a dificultaților intampinate in criza…

- CITR, parte a Impetum Group, a fost numit administrator judiciar al rețelei de librarii Diverta, cel mai mare retailer integrat in domeniul carții , papetariei și jucariilor, care și-a cerut intrarea in insolvența ca urmare a dificultaților intampinate in criza generata de pandemie. „In cazul Diverta,…

- Premierul Florin Cițu a spus ca in campania de vaccinare nu s-au implicat decat reprezentanții din teritoriu ai partidelor de la guvernare.„Lupta este sa ducem vaccinul in zona rurala. Soluțiile sunt la primari, la președinții de consilii județene, la prefecți. Nu pot sa nu observ ca doar primarii PNL…

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, un proiect de hotarare care prevede acces gratuit in mijloacele de transport in comun STB pentru personalul acreditat UEFA si detinatorii de bilete la meciurile de la EURO 2020. Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Capitalei, scopul…

- ”Respinge cererea formulata de reclamanta Asociatia Art Metropolis in contradictoriu cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti ca neintemeiata”, se arata in decizia Tribunalului București pronunțata pe 13 aprilie și citata de HotNews.ro. Pana in prezent, Primaria Capitalei are 8 litigii pentru…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca actualul edil, Nicușor Dan, ii blocheaza proiectele inițiate de ea și echipa sa. Intr-o postare pe Facebook, Gabriela Firea ofera exemplul ansamblului de locuințe sociale din Bulevardul Prelungirea Ghencea despre care spune ca a fost lasat…