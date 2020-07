Cîți pacienți au trecut prin Centrul Covid-19 din luna aprilie pînă acum Evoluția epidemiei de Covid-19 inregistreaza o ușoara scadere a numarului de cazuri pe parcursul ultimelor trei saptamini. Cu toate acestea medicii și epidemiologii recomanda populației sa nu se relaxeze și sa continue sa poarte masca și sa respecte distanța sociala, sa nu urce in transportul public daca nu mai sint locuri pe scaune, sa evite plimbarile prin piețe, magazine și alte locuri aglomera Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Peste 100 de pacienți cu suspecție la noul tip de coronavirus au fost supuși triajului in cadrul Centrului Covid-19 de la Moldexpo. Dintre aceștia, 22 au obținut rezultat pozitiv in urma testelor de laborator, iar patru au fost trasferați la instituțiile medicale din capitala, fiind in stare grava.