Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul saptaminii trecute, in instituțiile de invațamind din țara au fost inregistrate 642 cazuri noi de COVID-19, informeaza Noi.md citind surse din cadrul Ministerului Sanatații. Din numarul total, este vorba de 94 de copii din gradinițe, 406 elevi din invațamintul primar, gimnazial și liceal,…

- 31 ianuarie: 20.131 cazuri COVID și 41 decese inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial Au fost inregistrate 20.131 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise luni, 31 ianuarie, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, duminica erau 19.668 cazuri noi…

- Astazi, 26 ianuarie 2022 a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri pozitive cu Covid 19 de la debutul pandemiei in Romania. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat in cadrul unei conferinte de presa ca era de asteptat sa creasca numarul de infectari cu noul coronavirus. De altfel, pentru…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Ministerului Educației și Cercetarii de catre conducatorii instituțiilor de invațamant din Republica Moldova in perioada 10-14 ianuarie in cadrul gradinițelor au fost inregistrate 9 cazuri noi de infectari cu noul COVID-19 in rindul copiilor și 38 de cazuri in rindul…

- 499 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 53 de decese, dintre care 17 anterioare, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 19 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore,…

- Un singur deces de COVID-19 a fost inregistrat sambata, totusi Ministerul Sanatatii a anuntat și alte 15 decese din zilele si lunile anterioare. Bilantul total al mortilor de la declansarea pandemiei si pana in prezent a ajuns la 9208.

- Alte 677 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt asociate cu contact in afara țarii: 3-Italia, 1-Bulgaria.Numarul total de teste efectuate – 5039.

- De luni 15 noiembrie, Croația introduce certificatele verzi pentru intrarea in instituțiile publice – a anunțat premierul Croației, Andrej Plenkovic, transmite RTS, citata de Rador. Toți angajații in instituțiile statului, regionale sau locale, precum și cetațenii care intra in aceste instituții trebuie…