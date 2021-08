Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna cu 20.000 de litri de lapte s-a rasturnat joi dimineata pe autostrada A1, in zona localitatii Ilia, masina oprindu-se in afara partii carosabile dupa ce a rupt un parapet metalic de pe marginea drumului. Soferul cisternei a ramas incarcerat in cabina autovehiculului si a fost scos afara de…

- Accident pe autostrada A1, in zona Ilia, județul Hunedoara, joi dimineața. O cisterna incarcata cu 20.000 de litri de lapte s-a rasturnat, iar șoferul a ramas incarcerat, transmite Mediafax. Pompierii hunedoreni au mers la accident si l-au gasit pe șofer incarcerat in cabina cisternei rasturnata…

- Accident rutier pe A1 la km 377, pe sensul Ilia-Deva, intre un autotren si o autoutilitara. „Pompierii sectiei Ilia specializati in descarcerare, prim ajutor si stingere au gasit la locul impactului un ranit, aflat in autoutilitara, care nu era incarcerat. Barbatul a primit ingrijiri medicale…

- Pompierii militari din Detașamentul de Pompieri Targu Mureș au intervenit, in cursul zilei de ieri, la un accident rutier care a avut loc intre localitațile Craciunești și Ilieni. Un autoturism a intrat frontal intr-un camion. In urma impactului, o persoana a decedat. Accident rutier grav soldat cu…

- Traficul pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti este restrictionat vineri din cauza unei cisterne plina cu combustibil care s-a rasturnat in dreptul localitatii Gherghita. Soferul este ranit, iar din cisterna se scurge motorina.

- O autospeciala și un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A3, in zona km 16. „Pompierii au gasit doua autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. Trei persoane au fost consultate de catre salvatori la fața locului fara a fi transportate…